وافتتح زابيتسر التسجيل للفريق الألماني بتسديدة منخفضة من 20 مترا في الدقيقة العاشرة ولم يترك لايبزيغ الفرصة لمنافسه، الذي لعب بدون ثنائي الهجوم المصاب هاري كين وسون هيونغ-مين إذ أجبره على العودة للدفاع.

وعزز قائد لايبزيغ من تقدم فريقه في الدقيقة 21 عندما حول تمريرة أنخيلينيو العرضية بضربة رأس داخل المرمى وبدا أن لاعبي توتنهام فقدوا تركيزهم، وأكمل إميل فورزبيرغ الرباعية في الدقيقة 87.

وافتقد توتنهام المبتلى بالإصابات جهود الجناح ستيفن برجفاينو المدافع بن ديفيز وعانى لمجاراة سرعة لايبزيغ وتعرض دفاعه لخطر دائم ولم يهدد مرمى منافسه.

وسدد فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي لم يفز في أي مباراة منذ خسارته 1-صفر أمام لايبزيغ بمواجهة الذهاب في لندن الشهر الماضي، كرة واحدة على المرمى في الشوط الأول عبر جيوفاني لوسيلسو وظهر تأثير غياب كين وسون.