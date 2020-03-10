وقال المفوض بلاس فيرا لصحيفة إكسترا "لا نتوقع مشاركة رونالدينيو، لكننا نريده أن يحضر". وفق ما نقلت صحيفة "أس الإسبانية".

وبحسب الصحيفة، فإن الكشف عن إقامة البطولة داخل السجن في هذا التوقيت تسبب في إثارة الجدل بشكل كبير، حيث شكك البعض في أن اللاعب السابق قد يكون قد تم توريطه في هذه القضية من أجل الظهور في السجن خلال البطولة.

وأكد مسؤولين في السجن، أن المسابقة الداخلية تقام كل ستة أشهر، وكان من المقرر عقدها قبل فترة طويلة من احتجاز السجين البرازيلي.

وسيتم تقسيم ما يصل إلى 194 سجينًا إلى فرق من 10 أشخاص، وسوف يلعبون فيما بينهم ،ولن يتم تضمين أي عروض في السجن.

واعتقل الأسطورة البرازيلية رونالدينيو في الباراغواي بسبب محاولته دخول البلاد باستخدام جواز سفر مزور.

وتم استدعاء رونالدينيو للاستجواب والتعاون مع الشرطة، وتوقع الكثيرون أن يخرج لاعب خط وسط برشلونة السابق من هذه الأزمة بعد دفعه لغرامة وتحذيره لعدم تكرار هذا الأمر.

ونقل رونالدينيو وشقيقه إلى سجن أسونسيون بالبارغواي، بعد رفض محكمة في البلاد خروجه بكفالة والطعن في الإقامة الجبرية.