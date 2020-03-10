وقال اللاعب الإنجليزي، البالغ من العمر 33 عاما، إنه لم يناقش بعد الأمر مع مدرب المنتخب الوطني الإنجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت.

ويتصدر جيمي فاردي، الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد كأس العالم 2018، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 19 هدفا، بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز فريقه فيها على أستون فيلا مساء يوم الاثنين، بواقع 4 أهداف دون مقابل.

وفي ظل استمرار تعافي مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، من جراحة في عضلات الفخذ الخلفية، خضع لها في يناير الماضي، وغياب مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، بسبب إصابة في الظهر، رشّح البعض فاردي للمشاركة في بطولة أوروبا التي ستجري في شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وأشار نجم نادي ليستر، الذي سجل 7 أهداف في 26 مباراة مع إنجلترا، في حديث لشبكة سكاي سبورتس: "من يعلم؟ غاريث وأنا اتفقنا على ترك الباب مفتوحا لأي سبب يحدث، وبعد ذلك سنجلس معا ونناقش الأمر (إذا كانت هناك حاجة)"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف فاردي: "لم يحدث أي نقاش أو شيء من هذا القبيل (حتى الآن. يغيب الزميلان كين وراشفورد بسبب الإصابة لكنهما في طريقهما للعودة إلى المنتخب في الوقت المناسب. لذا الوقت فقط سيحسم المسألة".

وكان غاريث ساوثغيت أكد الأسبوع الماضي أن هاري كين، الذي عاد إلى التمرينات، الاثنين، وماركوس راشفورد يسيران في طريق التعافي لكنه لم يستبعد كذلك ضم فاردي.

وعلى الرغم من ذلك، اعترف فاردي أن الغياب عن تشكيلة المنتخب الإنجليزي ساعده، وقال "لن أكذب، فقد أصبحت أحصل على المزيد من أيام الإجازة في فترة التوقف لخوض مباريات دولية، لذا بات بوسعي الابتعاد التام لفترة عن كرة القدم وهذا صبّ في مصلحتي".