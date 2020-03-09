وبطولة "إنديان ويلز"، أولى بطولات الـ1000 نقطة في الموسم، وعددها الإجمالي 9 بطولات في فئة الرجال.

وقال أستاذ الطب والهندسة الطبية الحيوية في جامعة جنوب كاليفورنيا، ديفيد أجوس، "هناك خطورة كبيرة في الوقت الحالي على الصحة العامة بمنطقة ريفرسايد كاونتي في حال وجود تجمع كبير".

وأضاف "ليس من المصلحة العامة للمشجعين واللاعبين والمناطق المجاورة إقامة المسابقة. يجب أن نتكاتف معا لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا".

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة الثلاثاء بمشاركة مجموعة من أبرز اللاعبين، كما حضر حوالي 475 ألف مشجع منافسات العام الماضي.

وتأثرت العديد من الأحداث الرياضية حول العالم بفيروس كورونا، وتقرر تأجيل مباريات لكرة القدم في بطولة كبرى مثل الدوري الإيطالي أو إقامة مباريات دون حضور مشجعين، وحدث الأمر ذاته في ألعاب أخرى، حيث سيقام سباق جائزة البحرين ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات خلال الشهر الحالي من دون جماهير.