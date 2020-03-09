وفشل ريال مدريد في استغلال قوة الدفع الفوز بمباراة الكلاسيكو في الجولة الماضية، وخسر 1-2 في ضيافة ريال بيتيس، ليهدي غريمه برشلونة صدارة الليغا.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، الذي فاز 1-صفر على ريال سوسيداد، السبت، ليستعيد القمة، بعد أسبوع واحد من الخسارة صفر-2 في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وعقب المباراة تحدث زيدان بقوة منتقدا أداء فريقه في المباراة.

وقال "زيزو" في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "آس" عن مقابلة مع "موفيستار بلاس": "كانت مباراة سيئة من جانبنا، لم نقدم أداءً جيدًا لا في الشوط الأول ولا الثاني، ارتكبنا أخطاءً كثيرة وفقدنا الكرة كثيرًا، عندما لا تكون في مستواك فإن الأمور تتعقد".

وتابع: "افتقدنا كل شيء اليوم، هذه هي أسوأ مباراة لنا في الموسم، افتقدنا الطاقة وأسلوب اللعب والاستحواذ والقوة، يوم سيء للغاية (..) أنا المسؤول عن الهزيمة".

وأضاف: "دخلنا إلى المباراة بشكلٍ سيء، يمكننا أن تبدأ الشوط (الأول) بشكلٍ سيء، ولكن أمامك 45 دقيقة لتغيير الأمور، وهذا ما لم نستطع تحقيقه في اللقاء".

لكن المدير الفني الفرنسي لم يوضح سبب عجز الفريق عن "تغيير الأمور"، مكتفيا بالقول: "ليس هناك مبرر أو شرح لما حدث، ليس هناك شيء محدد للحديث عنه".

وعن حظوظ الفريق في الفوز بلقب الدوري الغائب منذ 2017، قال "لا تزال هناك 11 مباراة متبقية وسنقاتل على اللقب، ما حدث لم يكلفنا الدوري بعد (..) لا ألوم اللاعبين، وسأدعمهم حتى الموت.. أنا المسؤول عن الهزيمة"، وفق ما نقلت "آس".