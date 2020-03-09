ويتصدر يوفنتوس، الذي افتتح التسجيل عبر آرون رامسي، المسابقة برصيد 63 نقطة متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو صاحب المركز الثاني، وبتسع نقاط على إنتر، لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي يملك مباراة مؤجلة.

وهز رامسي الشباك من مدى قريب في بداية الشوط الثاني، وساهم في الهدف الثاني.

وتبادل ديبالا تمرير الكرة مع اللاعب الويلزي عند حدود منطقة الجزاء ثم راوغ آشلي يانغ مدافع إنتر، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة داخل المرمى.

واقيمت المباراة، التي اصطلح على تسميتها باسم ديربي إيطاليا، نظرا لأهمية الفريقين والصراع التاريخي بينهما، من دون جماهير بعد قرار الحكومة الإيطالية، بإقامة البطولة خلف الأبواب المغلقة حتى الثالث من أبريل.

وقبل بداية المباراة نقلت الكاميرا مشهدا غريبا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب نزوله من حافلة يوفنتوس، حيث شرع في مد يده إلى أنصار مفترضين لا وجود لهم، في إشارة ساخرة إلى غياب الجماهير بسبب كورونا.