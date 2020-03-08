وحقق "الشياطين الحمر" انتصارا مقنعا بنتيجة 2-0، على مانشستر سيتي، في ديربي مدينة مانشستر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من البريميرليغ.

وصعد يونايتد بهذا الانتصار للمركز الخامس، وترك فريق المدرب بيب غوارديولا بعيدا بفارق 25 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وجاء الهدف الأول بعد أن نفذ برونو فرنانديز ركلة حرة بشكل مفاجئ، حين مرر الكرة من فوق دفاع سيتي لتصل إلى أنطوني مارسيال، الذي سدد مباشرة تحت ذراع الحارس إيدرسون.

وضمن البديل الاسكتلندي سكوت مكتوميناي النقاط الثلاث في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن استغل خطأ إيدرسون في التمرير بيده، ليسدد مباشرة نحو المرمى الخالي من مسافة 25 مترا.

ولم يخسر بذلك فريق المدرب أولي غونار سولشار في 10 مباريات بجميع المسابقات، وكان آخر انتصارين متتاليين له في الدوري على سيتي بموسم واحد في 2009-2010.