ويحتاج ليفربول للانتصار في مواجهتيه القادمتين، أمام إيفرتون وكريستال بالاس، لضمان لقب الدوري رسميا، لكنه لن يحتاج لذلك، في حال وقوع سيناريو معين.

وبعد خسارة مانشستر سيتي أمام غريمه مانشستر يونايتد، بنتيجة 0-2، مساء الأحد، بقي الفارق بين سيتي وليفربول 25 نقطة، مع خوض السيتي مباراة مؤجلة مساء الأربعاء أمام أرسنال.

وسيتوج ليفربول بلقب الدوري، قبل انطلاق صافرة مباراته أمام إيفرتون، مساء الاثنين 16 مارس، في حال هزيمة مانشستر سيتي بماراتيه القادمتين، أمام أرسنال في 11 مارس، وأمام بيرنلي في 14 مارس.

وفي حال حدوث هذا السيناريو "المستبعد"، سيتوج ليفربول بالدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما، قبل الخوض بمباراة الديربي أمام إيفرتون مساء الاثنين 16 مارس.

أما في حال انتصار مانشستر سيتي بلقائيه أمام أرسنال وبيرنلي، فسيتوجب على ليفربول الانتصار على إيفرتون وكريستال بالاس، قبل خوض موقعته أمام مانشستر سيتي في الجولة 32.