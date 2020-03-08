وشهد هذا الشهر قضيتين جديدتين، الأولى للبرازيلي رونالدينيو، بعد دخوله للبارغواي بوثائق سفر مزورة، والأخرى لحارس المرمى الإسباني السابق، إيكر كاسياس، الذي شملته تحقيقات في مزاعم غسل أموال وتهرب ضريبي.

ومع ظهور قضيتي أسطورتي كرة القدم البرازيلية والإسبانية، قبل أيام، علينا أن نسترجع أبرز الحالات التي أدخلت نجوم الكرة في ملاعب لا يمتلكون فيها أي مهارة، وهي محاكم القضاء.

آدم جونسون

فسخ سندرلاند الإنجليزي عقده مع الدولي الإنجليزي السابق آدم جونسون، بعد اتهامه بممارسة الجنس مع فتاة قاصر، ليحكم عليه بالسجن 6 أعوام، في 2016، قبل أن يطلق سراحه بعدها بـ3 أعوام.

ليونيل ميسي

مثل ميسي أمام المحكمة، كما حال والده خورخي هوراسيو ميسي، الذي واجه مع نجله تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز وأوروغواي.

كريستيانو رونالدو

مثل غريمه ميسي، حكم القضاء الإسباني على رونالدو بغرامة تقدر بـ 21 مليون دولار، في قضايا تهرب ضريبي تورط فيها النجم البرتغالي.

وكان مهاجم يوفتوس الإيطالي قد توصل لاتفاق مع السلطات الإسبانية، يقضي بدفع الغرامة وحكم السجن، وذلك بعد أن اتهمته وزارة المالية الإسبانية بالتهرب الضريبي عن عائدات صور تعود له بين عامي 2011-2014.

لوكا مودريتش

اتهمت المحكمة قائد المنتخب الكرواتي وصانع ألعاب نادي ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش بالإدلاء بشهادة زور، في محاكمة رئيس نادي دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميتش.

وأدلى مودريتش، أفضل لاعب في العالم، في يونيو 2017 بشهادته حول تفاصيل انتقاله عام 2008 من دينامو زغرب إلى توتنهام الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى النادي الملكي الإسباني في 2012.

وأدين ماميتش و3 آخرون بتهم إساءة استخدام السلطة وقضايا فساد كلفت دينامو زغرب، بطل كرواتيا حاليا، أكثر من 15 مليون يورو، والدولة 1.5 مليون يورو.

واين روني

اتهمت الشرطة النجم الدولي الإنجليزي واين روني بتناول كمية من الكحول تتجاوز نسبتها الحد المسموح، وأطلقت سراحه بكفالة، قبل أن يمثل أمام محكمة.

وقررت محكمة ستوكبورت سحب رخصة القيادة من لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سابقا، فضلا عن إجباره على القيام بمئة ساعة عمل لخدمة المجتمع.

كريم بنزيما وفرانك ريبيري

حاكم القضاء الفرنسي لاعب بايرن ميونخ الألماني فرانك ريبيري، ومهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، بتهمة إغواء عاهرة قاصر في 2014.

روبينيو

حكمت محكمة إيطالية بالسجن غيابيا 9 أعوام، على مهاجم البرازيل السابق، روبينيو، بتهمة المشاركة في عملية اغتصاب جماعي في ميلان، عام 2013.

جوي بارتون

فتى إنجلترا "المشاغب" جوي بارتون أصبح مدربا "مشاغبا" وستتم محاكمته بقضية اعتداء جسدي على مدرب نادي بارنسلي، دانييل ستيندل، خلال مباراة لفريق بارتون، فليتوود، أمام بارنسلي.

نيمار

يعد النجم البرازيلي نيمار من خبراء ساحات القضاء، حيث سبق أن أعلنت المحكمة الإسبانية العليا، وقف التحقيقات الجارية مع نيمار بشبهة الاحتيال والفساد، مؤكدة عدم وجود أي جريمة، كما تخلى محامي عارضة أزياء اتهمت نيمار باغتصابها، عن الدعوى لأن موكلته لم تقدم أدلة إضافية.