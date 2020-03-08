وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إنه "امتثالا لأمر ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعلن حلبة البحرين الدولية أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط وسيتم نقله متلفزا".

ونوهت الحلبة بما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات احترازية وتدابير وقائية حسب المعايير الدولية، أسهمت في احتواء فيروس كورونا (Covid-19) ومنع انتشاره، مما جعل البحرين موضع إشادة وتقدير من قبل منظمة الصحة العالمية في طريقة تعاملها مع الفيروس لاحتوائه ومنع انتشاره.

وأوضحت حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة سباق السيارات في الشرق الأوسط أنها تحرص على تلبية تطلعات محبي سباقات "فورمولا 1" لما يتمتع به السباق من إقبال جماهيري كثيف سنويا، كحدث أساسي في التقويم الدولي للرياضة، لكن "تبقى سلامة الجميع أولوية مهمة".

ومن المقرر أن تستضيف البحرين السباق الثاني من موسم بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، في 22 من مارس الجاري.

وكشفت البحرين عن وجود 83 إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، قائلة إن معظمهم سبق أن سافروا إلى إيران.