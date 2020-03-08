ووضع هداف برشلونة عبر العصور، الكرة في المرمى في الدقيقة 81 بعدما تدخل حكم الفيديو المساعد "الفار" لاحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد روبن لونورماند مدافع سوسيداد، الذي كان يحاول إبعاد تمريرة عرضية.

وجاءت ركلة الجزاء في وقت كان يعاني فيه برشلونة من هجمات سوسيداد المرتدة، إذ أهدر الفريق الباسكي العديد من الفرص باستاد كامب نو.

وأعاد الفوز برشلونة إلى الصدارة برصيد 58 نقطة من 27 مباراة، متقدما بنقطتين على ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس غدا الأحد.