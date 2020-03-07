وهو التعادل الثاني على التوالي لأتلتيكو مدريد بعد الأول أمام مضيفه إسبانيول 1-1 في المرحلة الماضية وذلك قبل أربعة أيام على رحلته المرتقبة إلى إنجلترا لمواجهة مضيفه ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1-صفر ذهابا في مدريد).

كما هو التعادل الثاني عشر لأتلتيكو مدريد هذا الموسم وهو النادي الأكثر سقوطا في فخ التعادل في الليغا بعد بلد الوليد (11 مرة) وأتلتيك بلباو وأوساسونا وسلتا فيغو (10 لكل منهم).

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف خيتافي الذي بات يملك فرصة استعادة المركز الثالث من إشبيلية، في حال فوزه على مضيفه سلتا فيغو لاحقا حيث يتخلف عنه بفارق نقطتين فقط.

في المقابل، عاد إشبيلية إلى التعثر بعد فوزين متتاليين وذلك قبل استضافته روما الإيطالي الخميس المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبات أتلتيكو مدريد مهددا بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز ريال سوسييداد على مضيفه برشلونة لاحقا أيضا.

ومنح الهولندي لوك دي يونغ التقدم لإشبيلية عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من جوان جوردان فهيأها لنفسه داخلها وسددها بيمناه على يسار الحارس التشيكي توماس فاتشليك (19).

وحصل اتلتيكو مدريد على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" التي أثبثت لمس المدافع البرازيلي دييغو كارلوس للكرة بيده داخل المنطقة فانبرى لها ألفارو موراتا على يمين فاتشليك (32).

ومنح الدولي البرتغالي الواعد جواو فيليكس التقدم لأتلتيكو مدريد بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة على طبق من ذهب من القائد كوكي (36).

وحرم حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك إشبيلية من هدف التعادل عندما أبعد رأسية سيرجيو ريغيون، المعار من ريال مدريد، من خط المرمى (37).

وحصل إشبيلية بدروه على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو إثر عرقلة الأرجنتيني لوكاس اوكامبوس من قبل المدافع الإنجليزي كيران تريبيير داخل المنطقة فانبرى لها الأرجنتيني بنفسه على يمين اوبلاك (43).

وأنقذ فاتشليك مرماه من هدف ثالث عندما تصدى بصعوبة لتسديدة قوية للبلجيكي يانيك كاراسكو من خارج المنطقة (64)، قبل أن يهدر الأخير فرصة منح التقدم لأتلتيكو مدريد عندما تهيأت أمامه كرة عند نقطة الجزاء سددها قوية فوق الخشبات الثلاث (71).

وانتزع ريال مايوركا فوزا ثمينا من مضيفه إيبار عندما تغلب عليه بهدفين لداني رودريغيز (78) والياباني تاكيفوسا كوبو (42) مقابل هدف لبيدرو بيغاس (90+2).

وعزز ريال مايوركا موقعه في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة بفارق الاهداف خلف سلتا فيغو، وبفارق نقطتين خلف إيبار الذي يملك مباراة مؤجلة أمام ريال سوسييداد.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات أوساسونا مع إسبانيول، وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو، وليفانتي مع غرناطة، وفياريال مع ليغانيس، وريال بيتيس مع ريال مدريد.