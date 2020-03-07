وأفاد جيلبرتو فليتاس، رئيس وحدة التحقيقات في شرطة باراغواي، بأن رونالدينيو وشقيقه تم التحفظ عليهما بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل بعد اعترافه بالذنب.



وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز": "تم تنفيذ أمر الاعتقال."



وكان أدولفو مارين محامي رونالدينيو قد نفى في وقت سابق أن يكون النجم الموهوب وشقيقه قد استخدما وثائق مزورة لدخول الباراغواي.



وذكر دلفينو أمام وسائل الإعلام "لقد شرعنا في توجيه الاتهام لعدة أشخاص. قدم رونالدينيو وشقيقه معلومات ذات أهمية في التحقيق" ثم أخرجا من القضية.

وبحسب وزير الداخلية أوكليديس اسيفيدو، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في العاصمة أسونسيون حيث يروّج لكتاب، وعثرت على جواز سفر مزوّر صنع في العاصمة الباراغويانية قبل بضعة أشهر، مضيفا: "نحن نحقق أيضا في مسؤولية السلطات عن السماح لهما بدخول البلاد بوثائق مزورة".



وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار أميركي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو إليغري وفقا لوسائل إعلام محلية.