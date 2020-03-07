وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النادي الإيطالي سيعرض على زيدان راتبا تصل قيمته لـ8 ملايين يورو.



ووفق الصحيفة البريطانية فإن عقد زيدان ينتهي مع النادي الملكي صيف 2022، ليصبح بعدها قادرا على الرحيل دون الخضوع لأي شروط جزائية.

ومن العوامل التي تسهّل حدوث صفقة الانتقال بحسب ما نقلت "آس" الإسبانية عن "ديلي ميل"، العلاقات الجيدة التي تجمع النادي الإسباني بنظيره الإيطالي، وكذلك الرابط الذي يجمع زيدان ورئيس يوفنتوس أندريا أنجيلي.



جدير بالذكر أن رحيل زيدان إلى يوفنتوس، سيجعله يتولى تدريب الفريق الذي لعب لأجله لخمس سنوات منذ عام 1996 وحتى رحيله إلى ريال مدريد في 2001.