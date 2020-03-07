وكتب تركي آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن شاء الله مع التركيز بكره التأهل. بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم. أنا متفائل".

وحقق الأهلي المصري فوز هاما على ضيفه صن دوانز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مرحلة الذهاب من دور الثمن نهائي من دوري أبطال أفريقيا بهدفين عن طريق نجمه التونسي علي معلول.

وكان صن دوانز قد أقصى الأهلي من نفس الدور في الموسم الماضي بعد أن فاز عليه بخمسة أهداف مقابل لا شيء في أرضه.

وأدى الأهلي مرانه الأخير باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز، السبت، فيما يترقب جمهور الأهلي أداء حكم المباراة الغامبي، بكاري غاساما، كونه يمتلك سوابق تحكيمية حملت ظلما واضحا للأهلي في نسخ سابقة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.