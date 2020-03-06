وأعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي تشكيل فريقه، الجمعة، لمباراتي بوليفيا وبيرو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة. وتم استبعاد المهاجمين فينيسيوس جونيور وردريغو.

كما تم استبعاد حارس مرمى ليفربول أليسون بيكير بسبب الإصابة، ما يمنح حارس مانشستر سيتي إديرسون فرصة نادرة للحاق بالمباراتين المقررتين في 27 و31 مارس الجاري.

والمهاجم غابريل جيسوس موقوف لمباراة بوليفيا بسبب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في نهائي كوبا أميركا، ولكن تيتي ضمه إلى التشكيل.

ويأمل المنتخب البرازيلي أن تكون بدايته في تصفيات مونديال 2022 أفضل من تصفيات روسيا 2018 التي استهلها بسلسلة من النتائج المتواضعة قبل أن ينتفض بعد وصول تيتي بتحقيقه تسعة انتصارات متتالية.

وفيما يلي تشكيلة البرازيل

- للمرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي )، فيفيرتون (بالميراس)، وإيفان (بونتي بريتا)

- للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، ماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان )، أليكس ساندرو ودانيلو (يوفنتوس )، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، رينان لودي وفيليبي (أتلتيكو مدريد )

- للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، أرثر (برشلونة )، وفيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ)، وبرونو غيمارايس (ليون)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو)، وفابينيو (ليفربول )

- للهجوم: نيمار (باريس سان جرمان)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي)، ريشارليسون (إيفرتون)، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، برونو هنريكه وغابريال باربوزا (فلامنغو)، وإيفرتون (غريميو).