وقال المدعي العام فيديريكو دلفينو إنه أوصى بعدم ملاحقة رونالدينيو (39 عاما) وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا "لكن بشرط الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها، وبهذه الحالة استعمال وثائق مزورة".

وكان أدولفو مارين محامي رونالدينيو قد نفى في وقت سابق أن يكون النجم الموهوب وشقيقه قد استخدما وثائق مزورة لدخول الباراغواي.

قال دلفينو أمام وسائل الاعلام "لقد شرعنا في توجيه الاتهام لعدة أشخاص. قدم رونالدينيو وشقيقه معلومات ذات أهمية في التحقيق" ثم أخرجا من القضية.

وأضاف أن الشقيقين تصرفا "بحسن نية" في قضية تلقي وثائق الباراغواي المزوّرة.

وتم الاستماع لنجم برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق لأكثر من سبع ساعات من قبل النيابة العامة في اسونسيون.

وبحسب المحقق جيلبرتو فليتاس، فإن رونالدينيو حصل على جواز السفر المزوّر من رجل الأعمال البرازيلي ويلمونديس سوزا ليرا الذي تعرض للإيقاف.

وقال المحامي مارين إن رونالدينيو أبلغ المدعي العام بالحصول على جواز السفر قبل شهر في البرازيل.

وبحسب وزير الداخلية أوكليديس اسيفيدو، الأربعاء، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في العاصمة اسونسيون حيث يروّج لكتاب، وعثرت على جواز سفر مزور صنع في العاصمة الباراغويانية قبل بضعة أشهر "نحن نحقق أيضا في مسؤولية السلطات عن السماح لهما بدخول البلاد بوثائق مزورة".

وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار أميركي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو اليغري (جنوب) وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس عالم، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.