وتحدث سيتين عن دور ميسي وأهميته، خلال مقابلة مع صحيفة "البريوديكو" الإسبانية، قائلا: "الحقيقة هي أن اللاعبين يفكرون كثيرا في التواصل مع ميسي، وأنا أيضا أفعل ذلك، وليو يحل 90 في المئة من مباريات الفريق".

وأضاف: "أقول دائما لجميع اللاعبين، إن وجود الكرة بين أقدام الرائعين يقود إلى الخروج بشكل جيد، لهذا يبحثون عنه، ويدركون أن شيئا ما سيحدث، والاعتماد على ميسي شيء طبيعي، وأفضل أن يمنحوه الكرة، وأشعر بالهدوء التام".

وحين سئل المدرب عن سوء علاقته باللاعبين، نفى سيتين ما أشيع حول الأمر قائلا: "أول مرة أتلقى بها هذا الخبر، لم أكن أعرفه، هل تسرب هذا في الصحف؟ أصل يوميا إلى غرفة اللاعبين وأصافحهم في جو رائع للغاية".

وأكد المدرب "العلاقة التي تربطني باللاعبين وأتابعها في غرفة الملابس لا تقلقني على الإطلاق، وأنا سعيد بتصرف اللاعبين، وبالالتزام الذي يظهرونه، ومع الحماس لفعل الأمور التي نرتب لها".

وبحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني، فإن سيتين تحدث عن مسألة انخفاض مستوى بعض اللاعبين، قائلا: "مثل حياتنا، الحالة النفسية تؤثر على الأمر، لا أحد يحافظ على المستوى نفسه، وثمة موقف يغير حالتك، وحينما يكون اللاعب في أعلى درجات الثقة، كل الأمور ستكون على ما يرام، ولكن عندما تنخفض، ماذا سيحدث؟ هذا باستثناء الأشخاص أصحاب الشخصية الكبيرة".