وفي حال تحقيق ما يصبو إليه بإحراز ولو هدف واحد، سيكون محمد صلاح اللاعب الوحيد في البريميرليغ الذي يسجل أهدافا في كل اللقاءات أمام بورنموث.

وكان صلاح قد سجل في كل مباراة من مبارياته الخمس الأولى ضد بورنموث، حيث أحرز 7 أهداف في المجموع.

وحاليا يشارك النجم المصري مهاجم فريق بيرنلي اللاعب النيوزيلندي كريس وود في إحراز 6 أهداف في 5 مباريات ضد فريق وست هام يونايتد.

وإذا وجد صلاح طريقه إلى الشباك في بداية المباراة على ملعب الأنفيلد في ليفربول، فسيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل في كل مرة يلعب فيها أمام الخصم نفسه في 6 مباريات.

يشار إلى أن اللاعب الهولندي روبن فان بيرسي يحمل الرقم القياسي في تسجيل أهداف متتالية ضد فريق واحد بإحرازه 8 أهداف ضد فريق ستوك سيتي ولكن مع فريقين مختلفين هما أرسنال ومانشستر يونايتد، ولذلك فهو لم يدخل الفئة نفسها مع صلاح ووود.