وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية: "الإلغاء أو التأجيل لن يكون مقبولا للرياضيين. الأجواء التي يمكن للرياضيين الشعور بالراحة والتركيز يجب أن تكون على استعداد".

وأشارت هاشيموتو إلى أن منظمي البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

كما شددت الوزيرة على أن القرار الأخير بشأن الأولمبياد سيكون بيد اللجنة الأولمبية الدولية.

وأثارت هاشيموتو الجدل هذا الأسبوع عندما قالت إن عقد الأولمبياد "ربما يمكن ترجمته بأنه يسمح بالتأجيل" خلال عام 2020.

لكن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، قال أمس الأربعاء إن كلمتي "الإلغاء" أو "التأجيل" لم يتم ذكرهما خلال الاجتماعات التي استمرت ليومين للتركيز على الاستعدادات للبطولة.

وردا على سؤال عن السبب وراء ثقته في إقامة الألعاب في موعدها، قال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي ألعاب 2020 يستقون معلوماتهم من خبراء من بينهم منظمة الصحة العالمية.

وتأكدت إصابة أكثر من ألف شخص في اليابان بفيروس كورونا بعدإضافة 36 حالة إصابة جديدة أمس الأربعاء، وهي أكبر زيادة في يوم واحد. وأعلنت وزارة الصحة وفاة 12 شخصا.

ويزيد انتشار الفيروس في البلاد من تساؤلات بشأن هل تستطيع طوكيو استضافة الأولمبياد التي تنطلق يوم 24 يوليو لا.