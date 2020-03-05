وكان آل الشيخ قد أعلن، الاثنين، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير.. وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعا ومحبا".

وأضاف: "حفظ الله مصر وشعبها الطيب ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية".

وأرفق رئيس هيئة الترفيه السعودية صورة من رسالة موقعة منه وموجهة إلى مجلس إدارة الأهلي المصري تفيد بقراره بالاستقالة.

وفي وقت متأخر الأربعاء، عاد آل الشيخ ليعلن سبب الاستقالة، أيضا، على فيسبوك.

وكتب آل الشيخ: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها.. أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي ألميريا (الإسباني) والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أميركا الجنوبية".

وتابع: "فضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي.. والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث (..)".

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية قد نشر في يناير الماضي رسالة أرسلها لإدارة الأهلي، يطالب فيها بالبت في استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي، التي كان قدمها قبل أكثر من عام ونصف.

وجاء في خطاب آل الشيخ وقتها: "تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".

ومرت علاقة تركي آل الشيخ بالنادي الأهلي بمراحل صعود وهبوط خلال العامين الأخيرين، قبل أن تستقر مؤخرا ويعلن عن تبادل الزيارات بينه وبين رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب.