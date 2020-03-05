وبدت المباراة غريبة في بعض الأحيان، إذ كانت سهلة مثل المران العادي لفريق المدرب بيب غوارديولا في ملعب هيلسبره، لكن مانشستر سيتي أخفق في ترجمة هيمنته المطلقة إلى أهداف.

وحرم إطار المرمى نيكولاس أوتامندي وبنجامين ميندي من التسجيل، قبل أن يكسر أغويرو حالة الجمود في الدقيقة 53 بعد خطأ من الحارس جو ويلدسميث.

وفاز ليستر سيتي على برمنغهام سيتي 1-صفر ليحجز مكانه في دور الثمانية بفضل هدف ريكاردو بيريرا المتأخر من ضربة رأس.