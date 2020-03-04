وحظرت السلطات إقامة أحداث رياضية في العديد من المناطق في إيطاليا، رغم أن مباريات الدوري يمكن إقامتها من دون جماهير وهو خيار فضل مسؤولو الدوري الإيطالي عدم استخدامه.

وتم استثناء منطقة بيمونتي التي تقع فيها تورينو من الحظر، يوم الأحد، وقال يوفنتوس إن المباراة ستمضي قدما بحضور جماهيري.

لكن وكالة أنسا ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن مجلس المدينة قرر تأجيل المواجهة.

وسيستضيف نابولي منافسه إنتر ميلانو في المباراة الأخرى، الخميس.