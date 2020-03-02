وتندرج المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية التي يتصدها الكويت برصيد أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط للأنصار اللبناني، ونقطتين للوثبة السوري ونقطة للفيصلي.

كما تلقى فريق الجزيرة الأردني قرار تأجيل مباراته المقررة أمام القادسية الكويتي في الكويت، الاثنين المقبل، ضمن المجموعة الثالثة التي يتقاسم الأخير صدارتها مع الرفاع البحريني وظفار العماني بثلاث نقاط لكل منهم، فيما يحتل الفريق الأردني المركز الأخير من دون رصيد.

وأثر انتشار فيروس كورونا سلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين، قبل أن يتمدد إلى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولا إلى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا.

وأدى الفيروس إلى تأجيل وإلغاء عدد من المباريات القارية، بالإضافة إلى الجمعية العمومية للاتحاد القاري والتي كانت مقررة 16 في أبريل المقبل في كوالالمبور.