ومن المعروف أن اللاعبين الغريمين عادة ما يطلقان التعليقات بعد مباريات الكلاسيكو التي تجمعهما، وغالبا ما تكون ذات طابع هجومي.

وبعد خسارة برشلونة الكلاسيكو الأخير بهدفين دون مقابل، خرج نجمه جيرارد بيكيه بتصريح مثير انتقد فيه أداء ريال مدريد في الشوط الأول من المباراة.

ولم يستطع برشلونة أن يجد طريقه في الشوط الأول إلى مرمى الفريق الملكي، في حين تمكّن كل من فينيسيوس جونيور وماريانو دياز من تسجيل هدفين لأصحاب الضيافة في الشوط الثاني، ليعود ريال مدريد إلى قمة الدوري الإسباني، ويتراجع الفريق الكتالوني إلى المركز الثاني.

وأصرّ بيكيه على أن فريقه سيطر على المباراة في الشوط الأول، ولكنه اعترف أن ناديه لم يكن في أفضل حالاته، قائلا: "كان هذا أحد أسوأ عروض ريال مدريد التي واجهتها في سنتياغو برنابيو خلال الشوط الأول".

وأضاف أنه في الشوط الثاني من المباراة ضغط ريال مدريد كثيرا وأحرزوا الهدف الأول "في لحظة مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على "البلوغرانا" تحقيق الاستفادة القصوى من الشوط الأول.

وتابع بيكيه قائلا:"أنا لا أقول ذلك على سبيل النقد، فكل فريق لديه مشاكله. كنا قادرين على فرض سيطرتنا، ولو استفدنا من الفرص في الشوط الأول، لكان من الصعب عليهم الخروج بهذه النتيجة"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم الخسارة، أصرّ بيكيه على أن فريقه سيعود ليفوز ببطولة الدوري الإسباني في نهاية المطاف، بالقول:"أعتقد أن لدينا ما يكفي للفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى".

ولم تكن هذه التصريحات لتمضي من دون رد من نظيره في الريال سيرجيو راموس، الذي شدد في البداية على أنه يحترم آراء الآخرين، غير أنه أضاف قائلا "أفضل الفوز بكل مباريات الكلاسيكو إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سيء في الشوط الأول كما يعتقد".

واعترف راموس بأن برشلونة سيطر على الشوط الأول من المباراة، على الرغم من أنه لم يشكل خطورة على فريقه، قبل أن يستعيد الريال المبادرة في الشوط الثاني، ويحسم المباراة بهدفين دون رد.

وأوضح راموس أن المهم في الأمر هو "استعادة الصدارة.. وبالفعل نجحنا في تحقيق هدفنا، ولو خسرنا اللقاء لكنا تخلفنا عن برشلونة بفارق 5 نقاط، ولكان الموقف أكثر تعقيدا.. لكننا كنا سنقاتل حتى النهاية".

وشدّد راموس على أن ريال مدريد كان بحاجة إلى هذا "الانصهار مع الجماهير"، وإلى هذا الفوز وهذا الفرح.

وعبّر نجم إشبيلية السابق عن سعادته لوجود كريستيانو رونالدو في البرنابيو ورؤيته انتصار زملائه السابقين.