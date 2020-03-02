واستغل رونالدو إلغاء تدريب فريق يوفنتوس، الأحد، بعد تأجيل مباراة الفريق أمام إنتر ميلانو، وقرر السفر لمدريد لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وعقب المباراة ذهبت جماهير الفريق الملكي لمواقع التواصل الاجتماعي، ورحبت بنجمها السابق ووجهت الشكر له لحرصه على دعم الفريق في هذه المباراة الهامة.

كما أشارت جماهير الملكي إلى أن تواجد رونالدو في مدرجات سانتياغو برنابيو كان بمثابة الفأل الحسن على فريقها، والذي نجح في الفوز على برشلونة بعد فترة غياب ليست قصيرة.

وخلال مسيرته مع ريال مدريد، شارك رونالدو في 438 مباراة مع الفريق الملكي، وتمكن من تسجيل 450 هدفا، وتمكن من صناعة 131 هدفا لزملائه السابقين في المرينغي.

كما توج رونالدو مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ولقب كأس العالم للأندية 3 مرات، ولقب السوبر الأوروبي 3 مرات، وفاز مرتين بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

وبحضور رونالدو، استعاد الريال طعم الانتصارات في قلب سانتياغو برنابيو في الليغا أمام البلاوغرانا بعد غياب 6 سنوات وتحديدا منذ مباراة الدول الأول لموسم (2014-15) في أكتوبر 2014، عندما فاز (3-1).

كما أن هذا الفوز هو الأول لريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة منذ رحيل رونالدو عن الفريق الملكي والذهاب لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في صيف عام 2018، وتحديدا بعد تتويج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، مقابل 100 مليون يورو.

والطريف في الأمر أن الفوز الأول الذي يحققه ريال مدريد على برشلونة منذ رحيل رونالدو حدث عندما عاد الدولي البرتغالي لسانتياغو برنابيو ولكن في المدرجات وليس أرضية ملعب اللقاء.