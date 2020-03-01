وبعد خطأ فادح من ديفيد دي خيا حارس يونايتد تقدم إيفرتون في الدقيقة الثالثة حيث تسلم الحارس الإسباني تمريرة للخلف من هاري ماغواير وحاول تسديدها لكن الكرة اصطدمت بدومينيك كالفرت-لوين لتسكن شباك الزوار.

وكان بإمكان كالفيرت ليوين مضاعفة التقدم بعد وقت قصير عندما توغل وسط دفاع يونايتد لكنه سدد بجوار القائم.

ورد مان يونايتد بقوة بعد الصدمة المبكرة حين سدد نيمانيا ماتيتش في العارضة من مسافة بعيدة ثم أجبر حارس إيفرتون جوردان بيكفورد على القيام بإنقاذ رائع.

ومنح الوافد الجديد برونو فرنانديز، لاعب الوسط البرتغالي الذي أعطى يونايتد الإبداع المفقود، التعادل بتسديدة قوية منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31.

وسدد الأيسلندي غيلفي سيغوردسون لاعب وسط إيفرتون في القائم من ركلة حرة بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني لكن يونايتد كان قريبا من الفوز في الدقيقة 90 عندما تصدى جوردان بيكفورد بشكل مذهل لتسديدة البديل أوديون إيغالو.

وكانت النهاية مثيرة بسبب حكم الفيديو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل كالفيرت ليوين من كرة اصطدمت بهاري ماغواير ومرت من أمام سيغوردسون الذي كان جالسا على الأرض لتتجه نحو الشباك لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.