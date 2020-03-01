وقال زين الدين زيدان، قبل مباراة الكلاسيكو أمام فريق برشلونة على ملعب سنتياغو برنابيو مساء الأحد، إن ريال مدريد يعيش لحظة حاسمة وهو بحاجة إلى دعم الجماهير.

ولم يفز فريق "لوس بلانكوس" بأي من مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث تعادل أمام سيلتا فيغو وخسر أمام ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بينما خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة: "إنها لحظة حساسة لأننا لم نفز في ملعبنا في 3 مباريات الآن"، في إشارة إلى خسارته أمام مانشستر سيتي وتعادله مع سيلتا فيغو وخسارته أمام ريال سوسيداد في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأضاف زيدان: "لكن أولئك الذين يعرفون كرة القدم يعرفون أن هذه الأشياء يمكن أن تحدث. نحن بحاجة إلى دعم إيجابي. نحن لا نستمع إلى ما يقال، لكننا بحاجة إلى أن يكون مشجعونا معنا من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".

وتابع قائلا: "أنا أفهم أن الناس يمكن أن يشعروا بالضيق، لكننا نحتاج إلى جماهيرنا وسنقدم كل شيء. يمكن للجميع أن ينتقد وهذا ما تفعله وسائل الإعلام. لقد خسرنا مباراتين وسأتعرض للانتقاد. لقد قلت ذلك بالفعل، إنه ليس بالأمر الجديد. ما يجب عليّ فعله هو الاستمرار. لدي لاعبون، وهو أفضل ما في الأمر، وسنحاول الخروج من هذه اللحظة الحساسة بالمضي قدما".

الجدير بالذكر أن أحد الانتقادات التي وجهت إلى زيدان كانت اختيارات اللاعبين في ريال مدريد، وبقاء الألماني توني كروس على مقاعد البدلاء وهو يراقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي.

وتعليقا على ذلك قال زيدان: "كلما كانت هناك نتيجة سيئة، تجد شيئا ما. لم نخسر لأن كروس لم يلعب، فالآخرون يلعبون في أفضل حالاتهم وكروس خيار".

وفي غياب اللاعب البلجيكي المصاب إيدين هازارد، يكافح ريال مدريد لتسجيل الأهداف، لكن زيدان غير قلق بشأن ذلك، حيث قال: "لقد فزنا حتى بدون إيدين، على الرغم من أنني لا أحب حقيقة أنه مصاب"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

من ناحيته، يشكل برشلونة كل أنواع التهديدات الهجومية، بما فيها التهديدات التي يشكلها نجمه ليونيل ميسي.

وحول ذلك أوضح زيدان: "نعرف أهمية ميسي في فريقهم، إنه لاعب أساسي بالنسبة إليهم، لكنهم جيدون بكل الطرق، إنه فريق يقوم بالأشياء بشكل جيد للغاية".

واسترسل قائلا: "نحن قلقون بشأن ما سنفعله وسنلعب ضد خصم جيد للغاية. نحن نعرف من سنلعب ضده".