وأتى القرار بشأن الدورة المقررة بين الثامن من مارس و22 منه في مدينة أوساكا، بعد اجتماع طارئ عقده اتحاد مصارعة السومو، الأحد.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "اتخذنا هذا القرار للمساعدة في الحد من انتشار المرض ونأمل تفهمكم".

وتعد مصارعة السومو من الرياضات الأكثر شعبية في اليابان، إذ تشير الأرقام الرسمية، إلى بيع كل التذاكر المخصصة للدورة، التي كان من المقرر أن يحضر منافستها نحو سبعة آلاف شخص يوميا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأثر انتشار الفيروس على العديد من الأحداث الرياضية في دول العالم، لاسيما عبر إرجاء منافسات مقررة أو إلغاء أخرى، ومنع المشجعين من حضور العديد من الأحداث الرياضية خوفا من تفشي كورونا.

وعدلت اليابان جدول العديد من الأحداث الرياضية المقررة، إذ تم إرجاء مباريات كرة القدم المحلية إلى 15 مارس، وإقامة اللقاء بين اليابان وضيفتها الإكوادور ضمن منافسات كأس ديفيس لكرة المضرب (في السابع من مارس والثامن منه)، خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

وباتت حصيلة وباء كوفيد-19 تقارب ثلاثة آلاف حالات وفاة من أصل أكثر من 86 ألف إصابة في حوالي ستين بلدا.

وأثار انتشار الفيروس مخاوف من تأثيره على الأولمبياد الصيفي الذي تستضيفه طوكيو بين التاسع من يوليو و24 أغسطس المقبلين، إلا أن اللجنة المحلية المنظمة أكدت في الأيام الماضية مضيها في تحضيراتها كما هو مقرر، بينما شدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ على التزام الأخيرة "تماما بألعاب أولمبية ناجحة في طوكيو اعتبارا من 24 يوليو".