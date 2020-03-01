وقال "ايفاب" في بيان بعد اجتماعه السنوي في بلفاست في إيرلندا الشمالية: "إنه وافق على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي"، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.



إلا أن "ايفاب" المسؤول عن سن قوانين كرة القدم كرر أنه "سيكون هناك حاجة للمزيد من الأبحاث قبل اقتراح تغيير في قوانين اللعبة. لقد أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اهتماما خاصا لتجربة هذا الاقتراح في منافسات كرة القدم للرجال والسيدات خلال الألعاب الأولمبية في يوليو 2020، بينما قد تشارك بطولات أخرى في هذه الاختبارات".

وتم اعتماد التبديل المؤقت أو الدائم في رياضة الركبي في حين ارتفعت الأصوات المطالبة بها أيضا في كرة القدم.



وتعليقا على الاقتراح، قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا" الذي شارك في اجتماع الجمعية العمومية: "إن كان هناك شك ضئيل يجب إبقاء اللاعب خارج الملعب، وعلى المدرب أن يكون له خيار آخر ويدرك أن بإمكانه أن يقوم بتبديل إضافي. لقد تم انتقادنا لتباطئنا (بما خص هذه المسألة)، الآن نتقدم، سنقوم بتجارب وسنرى"، حسبما نقلت "فرانس برس".