ويدخل "البلوغرانا" المباراة بمعنويات عالية، وذلك بعدما انفرد بصدارة "الليغا" بفوزه على إيبار بخمسة أهداف دون مقابل، في الوقت الذي خسر فيه "المرينغي" أمام ليفانتي بهدف دون رد.



ولم يقتصر تراجع ريال مدريد على الدوري الإسباني فحسب، إذ انهزم أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل واحد، الأربعاء، في ذهاب الدوري الثاني لدوري أبطال أوروبا.



وعلى الجبهة الأخرى، يخوض برشلونة المباراة بعد انتصار في "الليغا"، وتعادل إيجابي بهدف لمثله مع نابولي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعليقا على اللقاء المرتقب، تحدث المهاجم والمدرب السابق لريال الأرجنتيني خورخي فالدانو في حديث لراديو "أوندا سيرو" الإسباني قائلا: "ستكون المواجهة صراعا بين بطتين عرجتين. الفريقان في وقت سيء حاليا، هذا هو الواقع"، معتبرا أن "تحسن وضع برشلونة على علاقة بتدهور ريال وليس بسبب برشلونة نفسه"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإٍسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد أنهى السبت استعداداته للكلاسيكو بمران صباحي في مدينته الرياضية، حظي بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين إيدين هازارد وماركو أسينسيو، مع تركيز إعلامي على توني كروس الذي بدا باسما عشية مواجهة الغريم برشلونة مساء الأحد.



وشهدت التدريبات التي أجريت تحت إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مع مشاركة المدافع الرديف سرخيو لوبيز وكذلك البرازيلي الشاب رودريجو الذي لن يتمكن من المشاركة في مواجهة برشلونة لتعرضه للطرد خلال مباراة للفريق الرديف أمام فريق سان سيباستيان دي لوس رييس.



وبالنسبة لاستعدادات برشلونة وجاهزية لاعبي الفريق، فقد أكدت الفحوصات التي خضع لها مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، الذي اضطر لمغادرة ملعب سان باولو الثلاثاء خلال مباراة فريقه أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، أنه يعاني فقط من كدمة في الكاحل وليس إصابة، وبالتالي لن يواجه معوقات للمشاركة يوم الأحد في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو.



وشارك في تدريبات برشلونة الاستعدادية الظهير الأيسر جوردي ألبا الذي أصيب في ساقه اليمنى قبل أسبوعين، إلى جانب عديد من لاعبي الفريق الرديف.



وفيما يتعلق بالتشكيلة المتوقعة للفريقين، أشارت "آس" إلى أن ريال مدريد قد يدخل المباراة بالاعتماد على كل من:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



خط الدفاع: رافايل فاران – سيرجيو راموس – داني كارفاخال – فيرلاند ميندي.



خط الوسط: توني كروس – كارلوس كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي.



خط الهجوم: كريم بنزيما – إيسكو – فينيسيوس جونيور.



أما التشكيلة المتوقعة لبرشلونة فهي كالآتي:



حراسة المرمى: تير شتيغن.



خط الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليت – جونيور فيربو – نيلسون سيميدو.



خط الوسط: فرينكي دي يونغ – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال.



خط الهجوم: أنطوان غريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.