وتقدم بايرن في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، لكن المباراة كادت أن تُلغى في الدقيقة 79 بعدما رفعت جماهير بايرن لافتات مسيئة ضد ديتمار هوب أكبر المستثمرين في هوفنهايم.

وطلب الحكم من اللاعبين الخروج من الملعب وذهب بعض لاعبي بايرن وجميع مسؤولي النادي في الاستاد إلى الجماهير وطالبوها بإنزال اللافتات على الفور.

وبعد توقف 20 دقيقة عاد اللاعبون إلى أرض الملعب وتعمدوا مرور الوقت بدون اللعب التنافسي لتنتهي المباراة بتحية هوب بوجود كارل-هاينتس رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن بجانبه لإظهار تضامنه مع الملياردير الألماني.

وأصبح هوب هدفا لبعض الجماهير الألمانية التي عارضت أسلوبه في استخدام ثروته لمساعدة هوفنهايم على الترقي المتتالي من الدرجات الأدنى حتى الوصول إلى دوري الأضواء قبل عقد من الزمن.

وتسببت لافتة في حرمان جماهير دورتموند من حضور مباريات في ملعب هوفنهايم لمدة موسمين ضمن عقوبة في وقت سابق من الشهر الحالي بالإضافة إلى غرامة 50 ألف يورو.

وأبلغ رومنيغه الصحفيين "أشعر بالخجل من سلوك هؤلاء الناس. لا يوجد أي عذر. إنه الوجه القبيح لكرة القدم. اعتذرت لديتمار هوب. صورنا كل شيء وهؤلاء الأشخاص سيتحملون المسؤولية".

وأضاف "ما فعله اللاعبون في النهاية له دلالة واضحة. تناقشوا بشأن ذلك مع الحكم. هناك إجراء يقدمه اتحاد كرة القدم وأعتقد أنه جيد".

وسارت الأمور بسهولة لحامل اللقب الذي خاض المواجهة بدون مهاجمه المصاب روبرت ليفاندوفسكي.

ويملك بايرن 52 نقطة متقدما بأربع نقاط على رازن بال شبورت لايبزيغ، الذي يستضيف باير ليفركوزن، الأحد، ويتأخر بروسيا دورتموند بفارق الأهداف في المركز الثالث بعد فوزه الصعب 1-صفر على فرايبورغ.