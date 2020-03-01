وتلقى ليفربول الهزيمة الأولى له هذا الموسم في البريميرليغ بثلاثية نظيفة من واتفورد الذي يصارع الهبوط، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة.

وهزيمة ليفربول هي الأولى له في 45 مباراة، بعد هزيمته أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الثالث من يناير من العام 2019 .

وسجل لاعب واتفورد، إسماعيل سار، هدفين لفريقه كما صنع هدفا آخر لزميله تروي ديني، ليلحق هزيمة تاريخية بكتيبة كلوب في بطولة الدوري.

ومع ذلك يقر كلوب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية بأن أفضل فريق قد فاز في مباراة اليوم، مضيفا أنه يتعين علي فريقه أن يتقبل الخسارة.

وأوضح المدير الفني الألماني: "لقد فعلوا (واتفورد) ما أرادوا أن يفعلوه على وجه التحديد، وهو ما لم نفعله نحن، تلك هي كرة القدم".

وتابع: "في الشوط الأول كان صعبا، كان هناك الكثير من الركض هنا وهناك، واستحوذنا على الكرة كثيرا، لكننا لم نتمركز في الأماكن الصحيحة التي تمكننا من إنهاء الهجمات كما ينبغي، وذلك ضد فريق جيد ومنظم".

وأضاف "عليك أن تتقبل الأمر، أعلم أنه ليس سهلا، لكن الخسارة دليل على أننا لم نكن جيدين بما يكفي الليلة، المنافسة دائما صعبة جدا".

وبتلك النتيجة رفع صاحب الأرض رصيده للنقطة 27 ليصعد إلى المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع كل من وست هام وبورنموث، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 79، في صدارة جدول المسابقة.