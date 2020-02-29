وانهزم رفاق محمد صلاح بثلاثية كاسحة، سجلت كلها خلال الشوط الثاني من اللقاء، بواسطة إسماعيلا سار في الدقيقتين 54 و60، وتروي دييني الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وهذه أول هزيمة لأبناء المدرب الألماني يورغن كلوب، خلال الدوري الممتاز هذا الموسم.

وعقب هذه الخسارة، تجمد رصيد "الريدز" في 79 نقطة بالمركز الأول، فيما بات رصيد واتفورد 27 نقطة بالمركز 16.

وكان ليفربول يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي بتحقيق 19 انتصارا متتاليا في الدوري الممتاز بملعب واتفورد.