الأسبوع الماضي وفي سول، خضع سون لجراحة بعد كسر ذراعه، وسيعود إلى إنجلترا "قريبا جدا"، بحسب ما قال المدير الفني لتوتنهام جوزيه مورينو اليوم الجمعة.

وأضاف المدير الفني البرتغالي "سوف يضطر إلى اتباع بعض لوائح السلامة".

وأظهرت أحدث الإحصاءات الصدارة عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بشأن فيروس كورونا المستجد إصابة 2337 شخصا ووفاة 16 آخرين، جراء التفشي السريع.

وأضاف مورينيو أنه يأمل أن يعود سون إلى الفريق "في بعض المباريات" بنهاية هذا الموسم.

يأتي ذلك فيما رفعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا في العالم إلى "مرتفع جدا".

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحفيين "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم".

واعتبر غيبيريسوس أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".