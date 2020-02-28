ويتصدر "الريدز" البريمرليغ بـ79 نقطة، مبتعدا بـ22 نقطة عن أبناء بيب غوارديولا، الأمر الذي يعبد له الطريق لتحقيق حلم طال 30 عاما.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن حلم رفاق محمد صلاح قد يرتطم بواقع مرير، إذ يتعلق الأمر بتداعيات فيروس كورونا، الذي ما يزال يحصد ضحاياه.

وأوضح المصدر أن الموسم الكروي 2019/2020 قد "يعتبر بأكمله ملغيا" في حال أمرت الحكومة بإلغاء الأحداث الرياضية في سبيل مكافحة الانتشار السريع للفيروس المستجد.

وأضاف "مع الانتشار السريع للفيروس، قد تقرر سلطات البلاد إلغاء الأحداث الرياضية لمدة شهرين".

وما تزال هناك 11 مباراة متبقية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وكانت السلطات السويسرية أعلنت، الجمعة، حظرا عاجلا على كل الأحداث والفعاليات "العامة والخاصة" في البلاد، والتي تتضمن أكثر من ألف شخص، كإجراء وقائي لوقف تفشي الفيروس.

وقال مسؤولون إن الإجراء سيظل مفروضا حتى منتصف مارس المقبل على الأقل.

يشار إلى أن أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 أصيبوا بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.

واليوم الجمعة، ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في جنيف أن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن "على المستوى العالمي".