ويتصدر ليفربول، المتحفز لتحطيم الرقم القياسي بتحقيق 19 انتصارا متتاليا في الدوري الممتاز بملعب واتفورد، المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب منافس.

وبعد اجتياز نوريتش سيتي ووست هام يونايتد، المهددين بالهبوط، بفارق هدف واحد في آخر مباراتين أكد كلوب أن المراكز في جدول الترتيب لا تعكس التهديدات التي تواجه فريقه داخل الملعب، في إشارة إلى أن الحافز لدى واتفورد سيكون قويا جدا.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا: "لا أحتاج إلى دليل لإثبات قوة التنافس في الدوري. لا تتخيل كيف لعب نوريتش ووست هام ضدنا وهما في مراكز متأخرة".

وأضاف: "يجب أن نكون في قمة الجاهزية وأن نستعد للقتال ولهذا أحب فريقي لأنه لا يفقد الشغف".

وتابع: "واتفورد فريق قوي حقا وخاصة من الناحية البدنية وسيدرك الجميع كم تعني لهم هذه المباراة".

وأكد كلوب أن جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري اقتربوا من العودة للتشكيلة بعد التعافي من إصابات لكن لن يكون بإمكانهم اللعب مطلع الأسبوع.