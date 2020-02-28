ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار احتج بطريقته على قرار طاقم النادي الباريسي القاضي بعدم استدعائه لبعض المباريات بدعوى إراحته.

وأبدى نيمار غضبه، عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند لحساب دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وشهدت تشكيلة الباريسيين في تلك المباراة عودة نيمار، بعد غيابه لمدة طويلة بسبب الإصابة، ورغم تسجيله الهدف الوحيد أمام الفريق الألماني إلا أنه لم يقدم المتوقع منه.

وقال نيمار في تصريح صحفي عقب المباراة "لسوء الحظ أن غيابي لم يكن بقرار مني، لقد كان اختيار النادي والأطباء، هم من قرروا ذلك ولم يعجبني قرارهم".

وتابع "أجرينا الكثير من النقاشات حول هذا الموضوع.. كنت أرغب في اللعب، لكن مسؤولي النادي أبدوا تخوفهم.. وفي النهاية كنت أنا المتضرر".

وخلال فبراير، غاب البرازيلي، 28 عاما، عن 4 مباريات، بسبب تخوفات مدربه توماس توخيل.

ونتيجة لذلك، قالت "ماركا" إن نيمار قرر عدم المشاركة في الحصص التدريبية، قائلا "إنه يحتاج للراحة"، الأمر الذي أظهر حدة التوتر بين الطرفين.