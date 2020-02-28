وكان بطل إنجلترا قد تمكن من تحقيق فوز هام على استاد سانتياغو برنابيو بهدفين مقابل هدف، ليقترب بقوة من الدور ربع النهائي ببطولة الأندية الأشهر في العالم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الكاميرات تمكنت من التقاط راموس يتحدث لزملائه بغضب وخيبة وأمل فور أن سجل البلجيكي كيفن دي بروين هدف الفوز لـ"السيتيزنز" في مرمى زميله في المنتخب البلحيكي كورتوا، ليضمن أول فوز لمان سيتي على ريال مدريد في معقل الأخير.

وقال راموس: " ضعينا المباراة في 5 دقائق يا رفاق"، في إشارة إلى عودة رجال المدرب الإسباني بيب غوارديلا إلى المباراة بعد أن كانوا خاسرين بهدف.

وفعلا، وبعد أن كان تمكن "الميرنغي" من تقدم بهدف لنجمه لإيسكو في الشوط الثاني من المباراة، استطاع العملاق الإنجليزي من أن يقلب الأمور رأسا على عقب ويسجل هدفين في أقل من خمس دقائق.

تجدر الإشارة إلى أن راموس سيغيب عن مباراة الإياب بعد تلقيه بطاقة حمراء، مما سيجعله يتابع "الموقعة" من وراء شاشة التلفاز.

وفي حال خروج ريال مدريد من تلك البطولة الكبرى، فلن يبقى لرجال زين الدين زيدان سوى المنافسة على لقب الدوري الإسباني لإنقاذ موسمهم من خيبة أخرى، كما حصل في الموسم الماضي.