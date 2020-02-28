ووفقا لموقع "إل ديسمارك" الإسباني، تريد إدارة النادي "الملكي" التعاقد مع صلاح، لتعزيز خط الهجوم الذي عانى كثيرا منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل موسمين.

ووفقا للموقع، سيتعين على ريال مدريد دفع مبلغ 148 مليون يورو (نحو 160 مليون دولار)، وهي قيمة فسخ عقد صلاح مع فريقه ليفربول.

ويسعى النادي الإسباني لبيع الويلزي غاريث بيل خلال فترة الصيف، والتعاقد مع بديل هجومي يستطيع تسجيل الأهداف.

ويعتبر الفرنسي كيليان مبابي الهدف الأول للمدرب زين الدين زيدان، لكن التعاقد معه من باريس سان جرمان سيكلف النادي 260 مليون يورو على الأقل، وفقا للتقارير الاخيرة.

وقال الموقع إن المطالب "الخيالية" لباريس سان جرمان الفرنسي، مقابل بيع نجمه مبابي، أبعدت رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن ملاحقة الصفقة، والتوجه لخطة التعاقد مع صلاح.

ويستمر صلاح في التألق مع ليفربول في موسمه الثالث على التوالي، وسجل هذا الموسم 19 هدفا في 36 مباراة.