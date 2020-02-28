وانتصر يونايتد 6-1 في النتيجة الإجمالية على بروج البلجيكي، بعدما تغلب عليه 5-صفر في مباراة الإياب، فيما فاز ولفرهامبتون 6-3 في النتيجة الإجمالية أيضا على ضيفه إسبانيول الإسباني، رغم خسارته 2-3 في الإياب.

واحتفل أوديون إيغالو بظهوره الأول في التشكيلة الأسياسية مع يونايتد بتسجيل هدفه الأول، بعدما منح برونو فرنانديز صاحب الأرض التقدم في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وطُرد مدافع الفريق البلجيكي بعدما طار ليبعد تسديدة دانييل جيمس بيده، قبل أن يرسل فرنانديز الحارس سيمون مينيوليه في الاتجاه الخاطئ ليهز الشباك.

وجعل سكوت مكتوميناي النتيجة 3-صفر بتسديدة من 18 مترا في نهاية الشوط الأول، واختتم البرازيلي فريد الخماسية بتسجيل هدفين في الشوط الثاني ليونايتد حامل اللقب في 2016.

وكان ولفرهامبتون انتصر 4-صفر في الذهاب على إسبانيول، ولم يكن الفريق في خطر حتى بعد خسارته 2-3 إيابا.

وبدا أن روما الفائز 1-صفر على جنت ذهابا مهددا لفترة قصيرة بالخروج من البطولة، بعد أن عادل جوناثان دافيد النتيجة في مجموع المباراتين عقب 25 دقيقة، لكن جاستن كلويفرت أراح أعصاب الفريق الإيطالي عندما أحرز هدف التعادل.

وتغلب ليفركوزن 3-1 على منافسه بورتو خارج الديار، بعد أن تقدم عليه 2-1 الأسبوع الماضي بفضل أهداف لوكاس ألاريو وكريم ديمرباي وكاي هافرتس، قبل أن يسجل موسى ماريغا هدف بورتو الوحيد.

وخرج سبورتنغ لشبونة بعد هزيمته 1-4 أمام مستضيفه باشاك شهير التركي بعد وقت إضافي، ليودع البطولة بالخسارة 4-5 في مجموع المباراتين، حيث منح إيدن فيسكا أصحاب الضيافة قبلة الحياة بهدف متأخر في الوقت الأصلي، وبعدها سجل ركلة جزاء ليعبر بهم إلى دور الستة عشر.

وتفوق فولفسبورغ 3-صفر على مستضيفه مالمو السويدي، ليتأهل بالفوز 5-1 في مجموع المباراتين، كما تأهل بازل السويسري بالفوز 1-صفر على أرضه على أبويل نيقوصيا، ليكمل الفوز 4-صفر في مجموع المباراتين أمام الفريق القبرصي.

وأحبط لاسك النمساوي ضيفه ألكمار الهولندي بالفوز عليه 2-صفر، بفضل ثنائية ماركو راغوز التي منحت فريقه الفوز 3-1 في مجموع المباراتين.