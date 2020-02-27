ونقلت رويترز عن الرابطة الإسبانية أنها دعت فريق "ووهان زال" للحضور إلى مقر الرابطة في يوم إقامة المباراة "بهدف إظهار الدعم لمواطنين في الصين".

وبعدها سيحضر الفريق الصيني الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة المتصدر، وغريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ملعب سانتياغو برنابيو.

ويقيم ووهان زال معسكرا في جنوب إسبانيا منذ يناير الماضي، ولم يرجع إلى بلاده بعد أن قررت السلطات الصينية تأجيل انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي إلى أجل غير مسمى.