فقبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق، في الدقيقة 86 من المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيرجيو راموس وطرده من المباراة بسبب تدخله العنيف ضد غابرييل جيسوس، مما يعني أنه لن يخوض لقاء الإياب في مانشستر.

وتمثل هذه البطاقة الحمراء، الرابعة لراموس في بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليغ"، وهو رقم قياسي يتساوى به مع اللاعبين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والهولندي إدغار ديفيدز، اللذين حصل كل منهما أيضا على 4 بطاقات حمراء في البطولة القارية.

وسبق لراموس أن طرد من مباريات فريقه ريال مدريد ضد كل من غالطة سراي التركي وأياكس أمستردام الهولندي وأولمبياكوس اليوناني.

وخلال مسيرته كلاعب محترف، فإن هذه البطاقة الحمراء لراموس هي السابعة والعشرين في تاريخه، 26 منها مع ريال مدريد وواحدة مع إشبيلية.

ويحتل راموس المركز الثاني في حالات الطرد للاعب محترف، ويتفوق عليه بفارق كبير لاعب الدفاع الكولومبي جيراردو بيدويا، الذي يحمل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين طردا وحصولا على البطاقات الحمراء في تاريخ لعبة كرة القدم، بعدما حصل على 46 بطاقة حمراء خلال مسيرته الكروية.

ويتقدم "جزار إشبيلية" على لاعب خط الوسط الفرنسي سيريل رول، الذي حصل على 25 بطاقة حمراء أو حالة طرد.

وبالتأكيد كان مشجعو فريق ليفربول الأكثر سرورا وسعادة بطرد راموس، خصوصا بعد تعمده الخشونة والالتحام القوي مع نجم الفريق محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف، وهي المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف، ومنحت الفريق الملكي التتويج الثالث عشر بالبطولة الأوروبية.

ووفقا لصحيفة لحساب الصحفي الرياضي "مستر شيب" على فيسبوك، يصبح سيرجيو راموس هو:

- أكثر لاعب يحصل على البطاقات الحمراء في تاريخ الدوري الاسباني.

- أكثر لاعب يحصل على البطاقات الحمراء في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

- أكثر لاعب يحصل على البطاقات الحمراء في تاريخ ريال مدريد.

- أكثر لاعب يحصل على البطاقات الحمراء في تاريخ المنتخب الإسباني.