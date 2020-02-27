وقال النادي المجري في بيان: "استبدال المدرب جوسيبي سانينو ومساعده أليساندرو ريسينتي كانت خطوة ضرورية، لأنهما ربما اتصلا بأشخاص يعيشون في مناطق يتواجد فيها الفيروس".

وأضاف البيان: "نادي هونفيد ملتزم بمواجهة الأزمة الصحية والحد من انتشار الوباء. وكإجراء احترازي قررت الإدارة تعيين طاقم تدريب بديل من أجل حماية الجمهور واللاعبين والزملاء في النادي".

وقال النادي إن استيفان بيسونت سيتولى قيادة الفريق في مباراته المقبلة بعد غد السبت أمام ديوسجيوري في الدوري المحلي.

وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في إصابة نحو 80 ألف شخص ووفاة ما يزيد عن 2700 معظمهم في الصين.

وكشفت إيطاليا عن إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس معظمها في منطقتي لومبارديا وفينيتو الصناعيتين، في حين ثبتت إصابة مواطنين إيطاليين أو أناس زاروا إيطاليا مؤخرا بالفيروس في اليونان وإسبانيا والنمسا وسويسرا وكرواتيا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية.

وتولى سانيني (62 عاما) تدريب عدة أندية إيطالية إلى جانب واتفورد الإنجليزي وليفادياكوس اليوناني قبل تعيينه على رأس الجهاز الفني للنادي المجري في مايو أيار الماضي.