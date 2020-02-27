وقال المدرب بريندان رودجرز إن مهاجمه جيمي فاردي قد يعود إلى لمسته التهديفية من جديد، غير أنه أكد على أن مسؤولية هز شباك الخصوم هي مسؤولية جماعية تشمل جميع لاعبي الفريق.

وأضاف رودجرز، في تصريحات للصحفيين قبل مباراة فريقه الجمعة أمام نوريتش سيتي الذي يحتل المركز الأخير في البريميرليغ: "لا أشك في أنه سيعود لهز الشباك. هذه مسألة وقت"، مضيفا "أحيانا يحدث مثل هذا الأمر"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأوضح قائلا: "إذا كنت بحاجة إلى 65 هدفا للوصول إلى المكان الذي تريده فلا فائدة إن أحرز مهاجم 40 هدفا بينما لم يساهم آخرون بمزيد من الأهداف. هذه مسؤولية جماعية للاعبي الفريق. انظروا إلى روبرتو فيرمينو في ليفربول، لقد أحرز 10 أهداف، لكن انظروا إلى تأثيره وماذا يفعله للاعبين الآخرين في فريقه، وبالنسبة إلى جيمي فعندما لا يسجل فإنه يمنح مساحة للاعبين الآخرين".

يشار إلى أن جيمي فاردي، البالغ من العمر 33 عاما، قدم أداء رائعا في بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي عندما أحرز 17 هدفا في 18 مباراة، غير أنه لم يحرز أي هدف في أخر 7 مباريات خاضها.

ويحتل ليستر سيتي حاليا المركز الثالث في سلم الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه حقق 3 انتصارات فقط في 9 مباريات في الدوري منذ آخر هدف أحرزه فاردي، وكان في المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي 3-1 في 21 ديسمبر الماضي.