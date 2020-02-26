واشتكى عدد من المدربين من بينهم يورغن كلوب مدرب ليفربول من جدول المباريات وكثرة الالتزامات على فريقه.

وقال الفيفا في بيان: "جدول المباريات الدولية يلعب دورا محوريا في تطور ونمو كرة القدم في أنحاء العالم وعلى كل المستويات".

ونقلت رويترز عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "رؤية 2020-2023 ترتكز على جعل كرة القدم أكثر عالمية".

وأضاف: "لهذا السبب يجب مناقشة النظام الحالي بشكل نهائي مع جميع الأطراف المعنية ومراجعته وفقا لاحتياجاتهم في جهد جماعي لضمان اتباع أفضل الأساليب العالمية".

والمراجعة جزء من قائمة تتضمن "11 هدفا" لجياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتتضمن هذه الأهداف مواصلة جهود إصلاح نظام الانتقالات وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، مثل حكم الفيديو المساعد.

وقال الفيفا: "يضع التنفيذ الناجح لنظام حكم الفيديو المساعد في مسابقات الاتحاد الدولي حجر الأساس لمزيد من التطوير لهذه التقنية والتي يتعين أن تركز بشكل خاص على تحسين الاتصال في الحالات التي تتطلب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد مع إتاحة هذه التقنية لكل الاتحادات الأعضاء بغض النظر عن حجم الاتحاد أو الموارد المالية التي يملكها".