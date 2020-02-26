وأورد النادي البافاري في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن ليفاندوفسكي "تعرض لكسر في مفصل ركبة الساق اليسرى خلال الفوز أمس على تشلسي بنتيجة 3-0 "، مما يستوجب وضعها في الجبس عشرة أيام قبل أن تبدأ عملية التأهيل، مما سيؤدي إلى "غياب المهاجم لنحو أربعة أسابيع".

ويخشى أن يترك غياب المهاجم الفذ البالغ من العمر 31 عاما، أثره السلبي على النادي البافاري، لا سيما وأنه يقدم أداء هجوميا لافتا هذا الموسم، حيث سجل 39 هدفا في 33 مباراة في مختلف المسابقات.

وجاءت آخر هذه الأهداف في مرمى تشلسي بالأمس، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه قبل نحو ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعدما كان قد منح بنفسه التمريرتين الحاسمتين اللتين سجل على إثرهما زميله سيرج غنابري الهدفين الأولين على ملعب ستامفورد بريدج.

وبنتيجة مباراة الثلاثاء، وضع بايرن ميونخ قدما في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية التي يبحث عن لقبه الأول فيها منذ العام 2013. وهو يأمل في ألا تطول فترة تعافي ليفاندوفسكي من إصابته، نظرا إلى أن الدور المقبل من دوري الأبطال ينطلق في الأسبوع الأول من أبريل.

ويخوض بايرن لقاء الإياب ضد تشلسي في 18 مارس المقبل.

وعلى الصعيد المحلي، يأتي غياب ليفاندوفسكي في فترة مفصلية بالنسبة إلى بايرن الباحث عن لقبه الثامن تواليا في الدوري الألماني، إذ يخوض النادي البافاري متصدر الترتيب (49 نقطة) منافسة محمومة مع لايبزيغ الثاني (48 نقطة) وبوروسيا دورتموند الثالث (45 نقطة).

ويتصدر الدولي البولندي ترتيب هدافي الدوري الألماني مع 25 هدفا.