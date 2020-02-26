واعتبرت لجنة المسابقات الأهلي فائزا بالمباراة 2-صفر، مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

كما قررت توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه مصري، تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه، وفقا لموقع اتحاد الكرة المصري.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.