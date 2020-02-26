ويبدو أن نابولي أصبح في مأزق قبل خوض مباراة الإياب في "كامب نو" في 18 مارس، لكن المدرب الإيطالي صاحب الروح القتالية رفض الاستسلام بعد خوض مباراة ذهاب دور الـ16 الثلاثاء.

وردا على سؤال حول وجود أمل لنابولي في بلوغ دور الثمانية لأول مرة، قال غاتوسو: "أود الرد على السؤال بطريقتي، لكن لا أستطيع".

ونقلت رويترز عن غاتوسو قوله: "بكل تأكيد الأمور لم تنته بعد، ونحن ندرك وجود صعوبات، لكننا سنشتري الخوذات والدروع وسنذهب ونلعب في كامب نو".

ومنح دريس ميرتنز التقدم بهدف لنابولي قبل أن يدرك أنطوان غريزمان التعادل لبرشلونة في الشوط الثاني.

وتولى غاتوسو قيادة نابولي في ديسمبر، بعدما سبقه العمل في تدريب ميلان، ونجح في تحقيق انتفاضة بعد بداية ضعيفة.

وقال غاتوسو: "منحتنا هذه المباراة التعرف على الأقل أنه إذا لعبنا بشكل جماعي يمكن أن نقدم مستويات رائعة".