ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن سيلفا قوله عندما سئل عن اللاعب الذي سيختاره لو طلب منه ضم نجم واحد من ريال مدريد لصفوف "السيتيزينز": "إنه راموس وذلك لأني أعرفه جيدا منذ وقت طويل. إنه قائد وسيفيد مانشستر سيتي كثيرا".



وردا على سؤال حول شعوره لعدم اللعب لصالح النادي الملكي، قال سيلفا: "لا أشعر بالضيق لعدم اللعب لصالح ريال مدريد، فمسيرتي الكروية جيدة وأنا سعيد بذلك".

وحول اللقاء الذي يجمع كلا من ريال مدريد والسيتي بمنافسات دوري أبطال أوروبا، أوضح سيلفا: "علينا كلاعبين أن نبذل قصارى جهدنا في المباراة، فكل لقاء بهذه البطولة مهم للغاية. نريد الفوز على الريال وتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب على ملعبنا".



وتطرق سيلفا للحديث عن قراره بالانتقال لمانشستر سيتي في عام 2010 قادما من فالنسيا الإسباني، حيث علّق قائلا: "مسيرتي مع مانشستر سيتي مثالية، أنا سعيد بالقرار الذي اتخذته بالانضمام للفريق".